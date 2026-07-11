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Tavşanlı'da denetimli serbestlik yükümlülerine hayvan sevgisi ve hakları eğitimi

Tavşanlı'da denetimli serbestlik yükümlülerine hayvan sevgisi ve hakları eğitimi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda eğitim verildi. Veteriner hekimler tarafından düzenlenen eğitimde hayvan refahı ve vatandaş sorumlulukları anlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülere yönelik "Hayvan Sevgisi ve Hayvan Hakları" eğitimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, katılımcılara hayvan refahı, hayvan hakları ve vatandaşların bu konudaki sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, toplumda hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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