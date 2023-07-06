Sorgun'da Yaz Kur'an Kurslarına 4 Bin 800 Öğrenci Kayıt Yaptırdı

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, okulların yaz tatiline girmesiyle açılan yaz Kur'an kurslarına 4 bin 800 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti. Kayış, çocukların ve gençlerin Kur'an kurslarının manevi atmosferinde bir araya geldiğini ve eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, okulların yaz tatiline girmesiyle açılan yaz Kur'an kurslarına 4 bin 800 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarının 11 Ağustos'ta sona ereceğini ifade eden Kayış, her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği kursların Sorgun'da da başladığını aktardı.

Kayış, çocukların ve gençlerin Kur'an kurslarının manevi atmosferinde bir araya geldiğini anlatarak, "Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrenecekleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakitlerini verimli değerlendirme fırsatı bulacaklar. 305 görevlimiz ile toplam 4 bin 800 öğrenciye eğitim vermeye devam edeceğiz." dedi.