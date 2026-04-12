Gençler bilgileriyle umre için yarıştı

Mevlid-i Nebi'nin bin 500'üncü yılı dolayısıyla Sivrihisar'da düzenlenen yarışmada öğrenciler umre ödülü için yarıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi'nin bin 500'üncü yılı nedeniyle Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Siyer-i Nebi konulu bilgi yarışması", Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplamda dereceye giren 250 öğrenciye umre ödülü verilecek olan yarışmada, Sivrihisar'da da ilk 5'e giren öğrencilere ayrıca para ödülü ve bunun yanı sıra sınava katılan tüm öğrencilere yemek ikramında bulunularak, kaybedeni olmayan anlamlı bir sınav gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

