Şırnak'ta 'Safahat' panelinde gençler Akif'in fikir dünyası ele alındı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okuyorum Yazıyorum" Projesi kapsamında, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat için Şırnak'ın Cizre ilçesinde panel düzenlendi.

Türk edebiyatının temel taşlarından biri olan, 11 bin 240 mısra ve 108 şiirden oluşan dev külliyat Safahat, Şırnaklı gençlerin merceğindeydi. Şırnak İl Koordinatörü Hacı Ertuğrul'un koordinasyonunda Cizre Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen panelde, Silopi, Beytüşşebap ve Cizre'den gelen öğrenciler, Mehmet Akif'in toplumsal, ahlaki ve milli mesajlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Öğrenciler, Safahat üzerine yaptıkları sunumlarda Akif'in fikir dünyasını günümüz gençliğiyle harmanladı. Panelde özellikle milli bilinç, ahlaki değerler ve toplumsal sorumluluk gibi temalar işlenirken, sunum yapan öğrencilerin hitabet yetenekleri jüri ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Metin çözümlemeleriyle eserin akademik yönüne de ışık tutan gençler, hitabet güçleriyle dikkat çekti. Sunumların içerik derinliği ve anlatım gücü üzerinden değerlendirildiği panelin sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından takdim edildi. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Şahan İke, bu tür kültürel ve akademik çalışmaların gençlerin milli-manevi gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

"Okuyorum Yazıyorum" Projesiyle, öğrencilerin okuma kültürünün güçlendirilmesi, edebi eserler üzerinden değerler eğitiminin desteklenmesi ve gençlerin milli bir bilinçle geleceğe hazırlanması hedefleniyor. - ŞIRNAK

