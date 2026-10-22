Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta AFAD, Çakırsöğüt'te enkaz arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta AFAD, Çakırsöğüt'te enkaz arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda profesyonel eğitimler sürüyor. Eğitimlerle muhtemel afetlerde görev alacak ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda profesyonel eğitimler devam ediyor.

Eğitimlerle, muhtemel afetlerde görev alacak ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleriyle karşı karşıya olması, arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimini ve afetlere hazırlık çalışmalarını önemli hale getiriyor. Bu kapsamda Şırnak'ta afetlere müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde inşa edilen enkazda arama ve kurtarma parkurunda bu hafta da profesyonel düzeyde eğitimler gerçekleştirildi.

Afet yönetiminde arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra kamu düzeninin korunması, tahliye, lojistik destek ve insani yardım faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Bu süreçlerde AFAD başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik korucuları önemli sorumluluklar üstleniyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, afet dönemlerinde kurumlar arası koordinasyonun ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Deprem sonrasında yürütülen arama kurtarma, güvenlik, tahliye ve yardım çalışmaları, afetlere karşı eğitimli ekiplerin önemini gözler önüne serdi.

Şırnak'ta oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda sürdürülen eğitimlerle, muhtemel afet durumlarında görev alacak personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sahadaki müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Afetlere hazırlık kapsamında yürütülen çalışmaların, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

İstediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası

Bakanlığın listesi gündemdeyken Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası