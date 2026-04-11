Sinop'ta sağlıkçılara "ileri yaşam desteği" eğitimi

Sinop'un Durağan ilçesinde görev yapan sağlık personeline yönelik "Erişkinlerde ve Çocuklarda İleri Yaşam Desteği" eğitimi verildi.

Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi'nde Anestezi Uzmanı Dr. Betül Malkoç ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Balıkçılar Öcalan tarafından gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında sağlık çalışanlarına, acil durumlarda erişkin ve çocuk hastalara yönelik doğru ve etkili müdahale yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, hava yolu yönetimi, kalp masajı ve elektroşok cihazı kullanımı gibi hayati konular hem teorik hem de maketler üzerinde uygulamalı olarak işlendi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, personelin mesleki bilgilerini güncel tutmak ve acil vakalarda en hızlı, en doğru müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla bu tür teknik eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
