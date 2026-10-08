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Sason Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler için sonbahar etkinliği düzenlendi

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Sason Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler için sonbahar etkinliği düzenlendi
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Sason Anadolu Lisesi'nde okul aile birliği ve idare, yeni öğrencilerin uyumu için 'Anadolu'da şenlik var' adlı sonbahar etkinliği düzenledi. Etkinlikte tavuklu pilav ve ayran ikram edildi; öğrenciler, veliler ve öğretmenler halay ve yarışmalarla eğlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde Anadolu Lisesi okul aile birliği ve okul idaresi tarafından, okula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlamak ve okul ortamını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla 'Anadolu'da şenlik var' adıyla sonbahar etkinliği düzenlendi. Sason Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Şenlik kapsamında öğrenciler arasında yumurta tokuşturma, çuval yarışı, müzik eşliğinde sandalye kapma ve halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Yarışmalara katılan öğrenciler arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, etkinlik boyunca öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Okula yeni başlayan öğrencilerin arkadaşlarıyla kaynaşması ve okul ortamına daha kolay uyum sağlamasının hedeflendiği şenlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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