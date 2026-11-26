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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, vatanın geleceği ve çocukların eğitimi uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenler dualarla anıldı. Düzenlenen mevlid-i şerif programında vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aziz şehit öğretmenlerin hayrına Dış Kahveler Camii'nde mevlid-i şerif programı düzenlendi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş katıldı.

Mevlid programının ardından şehit öğretmenlerin ruhlarına ithafen vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmak, onları rahmet ve dualarla anmak amacıyla gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı.

Programda, vatanın geleceği ve evlatların eğitimi uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı