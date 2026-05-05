Rektör Akpolat, dijital çağda üniversitelerin geleceğini anlattı

İhtisas Akademi programı kapsamında öğrencilerle buluşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, "Dijital Çağda Yükseköğretimin Geleceği" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, hem dijital çağa dair tespitler yaptı hem de üniversitelerin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi.

"Dijital dönüşüm kaçırılırsa risk büyük"

Konuşmasına dijital çağın hızına dikkat çekerek başlayan Prof. Dr. Nusret Akpolat, bu dönüşümün yalnızca teknolojik değil aynı zamanda zihinsel bir değişimi de zorunlu kıldığını söyledi. Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurmasının önemli olduğunu belirten Akpolat, "Bugün dijital çağ gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve bu hıza ayak uydurmak oldukça zor. Eğer üniversiteler olarak bu değişimi doğru okuyamazsak ve kendimizi buna göre konumlandıramazsak, geçmişte sanayi devrimini ıskaladığımız gibi bu dönüşümü de kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu da bizi yöneten değil, yönetilen bir konuma sürükler." dedi.

Dijital çağın en belirleyici unsurlarından birinin veri olduğunu ifade eden Akpolat, "Bu çağın en değerli unsuru veridir. Ne kadar çok ve doğru veriye sahipseniz, o kadar sağlıklı karar alabilirsiniz. Bugün birçok dijital platformun temel amacı da veri üretmek ve toplamaktır. Bu nedenle veri temelli karar alma süreçlerini yükseköğretime entegre etmek zorundayız" dedi.

"Dijital dönüşüm için somut adımlar şart"

Üniversitelerin atması gereken somut adımlara da değinen Rektör Akpolat, dijital dönüşümün kurumsal bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Akpolat, "Öncelikle teknolojik altyapılarımızı güçlendirmeliyiz. Dijital dönüşüm ofisleri kurarak kendi yazılımlarımızı üretmeli ve sistemlerimizi entegre hale getirmeliyiz. Aynı zamanda akademik personelin dijital yetkinliklerini artırmak zorundayız. Artık 'defteri açın, yazdırıyorum' anlayışıyla eğitim verilemez. Öğretim üyeleri bilgi aktaran değil, rehberlik eden bir role evrilmelidir" şeklinde konuştu.

Akpolat, konuşmasının son bölümünde ise bireysel yetkinliklerin önemine dikkat çekti ve diplomaların tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Konuşmasında Akpolat, "Artık sadece diploma sahibi olmak yeterli değil. İş dünyası sizin yetkinliklerinize bakıyor. Google gibi şirketler diploma yerine beceriye odaklanıyor. Biz de bu nedenle öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini belgeleyen 'sosyal transkript' uygulamasını hayata geçirdik çünkü artık bireyin çok yönlü gelişimi ön planda" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı