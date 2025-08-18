2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreçleri gündemde yer alıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, kayıt işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için gerekli hazırlıkların yapılması önem taşıyor. Eğitim yılı öncesinde kayıtlarla ilgili tüm detaylar yakından takip ediliyor. Okulların açılması ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri ne zaman?

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Bu Eylül ayında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS'te yer alan adres bilgilerine göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından veliler, e-Devlet platformu üzerinden öğrencilerinin kayıt durumunu kolayca kontrol edebilecek. Kayıt işlemlerinin genellikle Ağustos ayı başlarında tamamlanması öngörülüyor.

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, şube belirleme işlemleri Ağustos ayının son haftasında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Veliler, öğrencilerinin kayıt oldukları okulları e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

ORTAOKUL KAYITLARI İÇİN ÜCRET GEREKLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci kayıtlarını tamamen otomatik ve ücretsiz olarak yapmaktadır. Velilerden kayıt için herhangi bir belge toplaması, bürokratik işlemlerle uğraşması ya da okuldan randevu alması talep edilmemektedir. Ayrıca, kayıt ücreti, zorunlu bağış ya da benzeri maddi talepler Bakanlık tarafından kesinlikle yasaklanmıştır.