Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri!

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaokula başlayacak öğrencilerin velileri, kayıt tarihleri ve işlemlerle ilgili detayları merak ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, kayıt sürecinin nasıl ilerleyeceği ve hangi belgelerin gerektiği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri ne zaman?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreçleri gündemde yer alıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala, kayıt işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için gerekli hazırlıkların yapılması önem taşıyor. Eğitim yılı öncesinde kayıtlarla ilgili tüm detaylar yakından takip ediliyor. Okulların açılması ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri ne zaman?

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Bu Eylül ayında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS'te yer alan adres bilgilerine göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından veliler, e-Devlet platformu üzerinden öğrencilerinin kayıt durumunu kolayca kontrol edebilecek. Kayıt işlemlerinin genellikle Ağustos ayı başlarında tamamlanması öngörülüyor.

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 ortaokul kayıt tarihleri!

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, şube belirleme işlemleri Ağustos ayının son haftasında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Veliler, öğrencilerinin kayıt oldukları okulları e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

ORTAOKUL KAYITLARI İÇİN ÜCRET GEREKLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci kayıtlarını tamamen otomatik ve ücretsiz olarak yapmaktadır. Velilerden kayıt için herhangi bir belge toplaması, bürokratik işlemlerle uğraşması ya da okuldan randevu alması talep edilmemektedir. Ayrıca, kayıt ücreti, zorunlu bağış ya da benzeri maddi talepler Bakanlık tarafından kesinlikle yasaklanmıştır.

Haberler.com / Sahra Arslan - Eğitim
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu

Kumarhanedeki belediye başkanı! Kendini bu sözlerle savundu
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.