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Köy Okulunda Tek Öğrenciyle Ders Başı

Köy Okulunda Tek Öğrenciyle Ders Başı
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Adıyaman'ın Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 1. sınıfa yalnızca Meryem Sever kayıt yaptırdı. Tek öğrenciyle başlayan uyum haftasında, Meryem'in heyecanına öğretmeni ve ailesi ortak oldu. Okulda toplam öğrenci sayısı 7'ye yükseldi.

Adıyaman'ın Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 1'inci sınıfa başlayan Meryem Sever için çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan Uyum Haftası kapsamında okullarda ilk ders heyecanı yaşanırken, Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda ise dikkat çeken bir başlangıç yaşandı.

Yaklaşık 50 hane ve 220 nüfusun bulunduğu köydeki okulda bu yıl 1'inci sınıfa yalnızca Meryem Sever kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 6 öğrencinin bulunduğu okulda, Meryem'in de katılmasıyla öğrenci sayısı 7'ye yükseldi.

Uyum Haftası'nın ilk gününde babası Ramazan Sever ile birlikte okula gelen Meryem Sever, okulun girişinde öğretmeni Celal Demirkol tarafından karşılandı. Babasının elinden tutarak okul bahçesine giren Meryem, daha sonra sınıfına geçerek eğitim hayatındaki ilk gününe başladı.

Okulun tek 1'inci sınıf öğrencisi olan Meryem'in heyecanına öğretmeni ve ailesi de ortak oldu.

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının bulunduğu Ormaniçi İlkokulu'nda tek öğretmen görev yapıyor. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler aynı derslikte eğitim görürken, Meryem de yeni eğitim yılında okulun en küçük öğrencisi olarak arkadaşlarıyla birlikte ders başı yaptı.

Yaklaşık 220 nüfuslu köyde bulunan okulda eğitim öğretim, 7 öğrencinin katılımıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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