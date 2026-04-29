Haberler

Ordu'da öğrencilerin Mevlid-i Nebi coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) dünyayı teşrif etmesinin miladi yıl dönümü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sıddıka Arpacı öncülüğünde; 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Mevlid-i Nebi Haftası programı gerçekleştirildi. Program, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Nurullah Sönmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Peygamber sevgisi sorumluluktur"

Mevlid-i Nebi'nin sadece tarihi bir anma olmadığını vurgulayan okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sıddıka Arpacı, "Peygamber Efendimizin doğumu, bireysel ve toplumsal bir uyanışın başlangıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi; 'Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.' O, hayatı boyunca insanları ayrıştıran değil, kucaklayan bir anlayışı temsil etmiştir. Peygamber sevgisi sadece duygusal bir bağlılık değil; davranışlarımızda ve ahlakımızda kendini gösteren bilinçli bir sorumluluktur" dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi, şiirler ile devam ederken, program sonunda ise öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

