Haberler

NÖHÜ'de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı açıldı

NÖHÜ'de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doktora programı açarak lisansüstü eğitim kapasitesini güçlendiriyor. Program, nitelikli uzman ve akademisyen yetiştirmeyi hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), lisansüstü eğitim alanındaki akademik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yeni doktora programı ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında ileri düzey bilgiye sahip, bilimsel araştırmalar yürütebilen ve elde ettiği akademik birikimi uygulama alanlarına aktarabilen uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında öğrenciler, alanın güncel kuramsal yaklaşımlarını öğrenmenin yanı sıra bilimsel araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını belirtti. Rektör Uslu, "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programımız ile alanında yetkin uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programımızın üniversitemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Açılan programın Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni doktora programının, hem akademik çalışmalara hem de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki bilimsel araştırmalara katkı sunarak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı