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MSKÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını uğurladı

MSKÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını uğurladı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 5 Haziran 2026'da düzenlenen törenle 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunlarını kep atarak uğurladı. Dekan Prof. Dr. Mehmet Çolak'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi.

MSKÜ Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında mezunlarını uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 5 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çolak, öğrencilerine yeni hayatlarında başarılar diledi. Fakülte birincisi Cansu Çiv, mezun konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne ismini yerleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen mezuniyet töreninde, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Daha sonra öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.

Geleneksel kep atma seremonisiyle sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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