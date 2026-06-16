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Geleceğin eğitimcileri MSKÜ'den mezun oldu

Geleceğin eğitimcileri MSKÜ'den mezun oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini kampüs stadyumunda gerçekleştirdi. Törende dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken, geleneksel kep atma seremonisiyle geleceğin öğretmenleri meslek hayatına uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni kampüs stadyumunda gerçekleştirildi. Törene Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Dekan Prof. Dr. Osman Raşit Işık, MSKÜ'nün kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu hatırlatarak, geleceğin öğretmen adaylarını yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Ahmet Elmastaş tarafından zeybek gösterisi sergilendi. Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından Öğretmen Andı okundu.

Son olarak mezun öğrencilere öğretim üyeleri tarafından temsili diplomaları takdim edildi.

Geleneksel kep atma seremonisiyle son bulan törende, geleceğin öğretmen adayları yeni meslek yaşamlarına uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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