Mostar'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen öğrenci yurdu açıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen öğrenci yurdu hizmete açıldı. Dzemal Bjedic Üniversitesi kampüsünde inşa edilen yurt, Antalya ismini taşıyor ve 180 öğrenci kapasitesine sahip. Yurtta sağlık ocağı ve psikolojik danışmanlık ofisi de bulunuyor.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da Antalya Büyükşehir Belediyesince finanse edilen öğrenci yurdu hizmete açıldı.

Mostar'daki Dzemal Bjedic Üniversitesinin kampüsünde inşa edilen ve "Antalya" ismini taşıyan öğrenci yurdunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, hediye ettikleri yurdun açılışından memnuniyet duyduklarını belirterek, gelecek dönemde de işbirliğini sürdürmeleri temennisinde bulundu.

Dzemal Bjedic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alena Huseinbegovic de öğrenci yurdunun üniversitenin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Öğrenciler, konfor ve modern bir atmosfer sunacak olan yurtta kalabilecek. Öğrencilerin kaldığı yerin kalitesi onların eğitimine de yansıyacaktır." dedi.

Açılışı yapılan yurdun 180 öğrenci kapasitesine sahip olduğu, bünyesinde sağlık ocağı ve psikolojik danışmanlık ofisinin bulunduğu bildirildi.

Temeli 2016'da atılan yurdun donanımı Türk Dünyası Belediyeler Birliğince sağlandı, Mostar Belediyesi ve Hersek-Neretva Kantonu da yapım sürecine katkıda bulundu.