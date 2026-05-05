KARS Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden anlamlı çalışma: Türk bayrağı dikiyorlar

KARS Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Moda Tasarımı' bölümü öğrencileri, 19 Mayıs törenlerinde kullanılmak üzere Türk bayrağı dikiyor.

Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Moda Tasarım Teknolojileri başta olmak üzere Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde eğitim öğretim veriyor. 420 öğrencisi ve 42 öğretmeni olan okul, bacasız bir fabrika gibi çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin 'altın bilezik' olan birer meslek sahibi oldukları okulda şu günlerde, anlamlı bir çalışma daha yapılıyor. Moda Tasarım Teknolojileri bölümü öğrencileri, kentte düzenlenen törenlerde kullanılmak üzere Türk bayrağı dikiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında da kullanılacak bayrakları belirli ölçülerde diken öğrenciler, ütüledikten sonra katlayıp ilgili kurumlar için hazır hale getiriliyor. Bölümde okuyan 58 öğrenci 250 bayrak dikerek törenler için hazır hale getirecek.

Türk bayrağı dikmenin gururunu yaşadığını söyleyen Moda Tasarım Teknolojileri bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Helin Kaya (16), "Bu bölümden ilerleyerek çok ünlü bir moda tasarımcı olmak istiyorum. Kendi tasarımlarımı bütün dünyaya sunmak istiyorum. Burada özellikle giyim üzerine çalışıyoruz ama şimdi bayrak dikimi yapıyoruz. Bu bayrakları biz törenlerde kullanacağız. Bayrak yapmak aslında çok güzel bir duygu. Hani ülkemizin bayrağı olması ayrıca çok iyi. Şehitlerimizin kanının olduğu bir bayrak dikmek bizim için çok önemli, çok gurur verici" dedi.

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINI TANIYORLAR

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim alan öğrenciler ise Türk ve dünya mutfağından yemekler hazırlayıp uygulamalı eğitim alıyor ve hazırlanan yemekler okul içinde ikram ediliyor. Türk ve dünya mutfağından yemekler öğrendiğini söyleyen Nazlı Gülelcin, yemek yapma konusunda önemli bilgiler aldıklarını söyledi. Pastacılık ve baristalık alanında dersler gördüklerini anlatan Gülelcin, "Öğretmenimizin de tekniği sayesinde burada çok güzel yemekler yapıyoruz. Bunlardan örnek verecek olursak 'Gırık' yaptık mesela. Gırık, Diyarbakır yöresine ait bir yemek. Ben ve grup arkadaşlarım yaptık. Her yöreden yemekleri görebiliyorum. Örnek verecek olursak 'Gazpacho' çorbasını söyleyebilirim. Gazpacho çorbası; salatalık, domates, soğan, ekmeğin içi sarımsak, bunların hepsini blenderden geçiriyoruz. Sonra suyunu süzüyoruz. Biraz karabiber ekliyoruz ve bu çorba haline geliyor. En gördüğüm değişik yemek tarzlarından birisiydi ve tabii burada her yöreye, her şehre, her ülkeye ait yemekler yapıyoruz hocamız sayesinde. Hedefim; bu bölüm üzerinden ilerleyip ileride güzel restoranlar, güzel kafeler açmayı planlıyorum, kendimi geliştirmekten sonra" diye konuştu.

İLK MESLEKİ DENEYİMİNİ LİSEDE KAZANIYORLAR

Güzellik Hizmetleri bölümü öğrencileri ise uygulamalı derslerde kuaförlük ve cilt bakımı gibi alanlarda çalışıp, mesleki deneyim kazanıyor. Bölümünü sevdiğini söyleyen Elif Yılmaz, şunları ifade etti: "Zaten bu bölüm küçüklüğümden beri ilgimi çekiyordu, 10'uncu sınıfta buraya geldim. Saç, makyaj, cilt bakım, tırnak, manikür, pedikür gibi çoğu şeyi biliyoruz, öğreniyoruz burada öğretmenlerim sayesinde. Bence çok güzel bir duygu, öğrene öğrene yapıyoruz. İleride bu bölümden mezun olduktan sonra kendimi daha da geliştirip bir iş yeri sahibi olmak istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı