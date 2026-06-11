Kahta'da minikler ilk seccadeleriyle namaza durdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde müftülük tarafından yürütülen "İlk Secdem, İlk Seccadem" projesi kapsamında 4-6 yaş Kur'an Kursları'nda eğitim gören çocuklara isimlerinin yazılı olduğu seccadeler hediye edildi.

Kahta İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe genelindeki 4-6 yaş Kur'an Kursları ziyaret edildi. Ziyaretlerde minik öğrencilere üzerinde kendi isimlerinin yer aldığı seccadeler dağıtıldı. Proje çerçevesinde ailelere yönelik düzenlenen programlarda ise ibadet bilincinin çocuklara kazandırılması ve aile içi manevi eğitimin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projenin final programı Kahta Ehlibeyt Camii'nde gerçekleştirildi. Programa katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan seccadeler üzerinde saf tutarak cemaatle namaz kıldı.

İlçe Müftü Vekili Hıdır Akmeşe'nin açılış konuşmasını yaptığı programda Filistin için dualar edildi. Çeşitli etkinlikler, ikramlar ve hediye dağıtımının ardından program sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı