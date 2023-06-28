Milli Eğitim Politikamızın Değişmesi Gerekiyor

KERİM UĞUR

Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını eleştirerek "YKS'yi kaldıralım demek kolay, kaldırmak zordur. Bunun için milli eğitim politikamızın köklü değişikliğine ve istikrarlı milli eğitim politikamıza ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde üzülerek gördüğümüz şudur ki; değil hükümet, bakan değiştikçe milli eğitim politikamız da değişmektedir. Maalesef adı milli eğitim olan bakanlığımızda milli bir eğitim politikamız yoktur" dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Sarısayın, şunları söyledi:

"YKS'yi kaldıralım demek kolay, kaldırmak zordur! Bunun için milli eğitim politikamızın köklü değişikliğine ve istikrarlı milli eğitim politikamıza ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde üzülerek gördüğümüz şudur ki; değil hükümet, bakan değiştikçe milli eğitim politikamız da değişmektedir. Maalesef adı milli eğitim olan bakanlığımızda milli bir eğitim politikamız yoktur. Hep söylüyoruz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin kaderi birkaç saatlik tek bir sınavla belirlenemez. Sınav süreci hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için stresli bir durum olduğu kadar, ekonomik olarak da yıpratıcı bir durumdur. Onun için üniversite sınavlarının kaldırılması gereklidir diyoruz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve eğitim sistemimizi sorgulamamız gerekir. Öğrencilerimizi sınav odaklı yetiştirmenin zararını görmeliyiz. Çocuklarımız üniversite kapılarında hüsrana uğramaktadırlar. Bizler eğitim politikamızı değiştirmeli, çocuklarımızı yarış atı gibi kullanmaktan vazgeçmeli, eğitimi gerçekten önemsemeliyiz. Bu noktada üniversiteye girerken ölçme değerlendirme yapılmasın demiyoruz. Elbette eğitimin her aşamasında kademeler arası geçişte sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılmalıdır. Ancak üniversite sınavında öğrencilerin tüm hayatının tek bir merkezi sınava göre tayin edilmesi doğru değildir."

"ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ OKULLARI TERCİH ETMESİNİ SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Sarısayın, şu önerilerde bulundu:

"Burada öncelikli olarak yapmamız gereken gençlerimizin üniversite kapılarında yığılmalarını önleyebilmek için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin okullarını bitirince iş sahibi olmalarını sağlamak, yani onlara istihdam garantisi vermek, bu alana yatırım yapmak, nitelikli hale getirerek başarılı öğrencilerin mesleki okulları tercih etmesini sağlamak çok önemlidir. Ayrıca meslek liselerinin binaları, ekipmanları, alt yapısı bölgenin ve sektörlerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Mesleki teknik eğitimin özendirilmesinin yanı sıra ikinci öncelikli husus eğitimin her kademesinde öğrencilerin sağlıklı yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. Öğrenciler bilinçsiz ya da hedeflerinden uzak şekilde sadece üniversite okuyarak diploma sahibi olmak için motive edilmemeli, doğru bir stratejiyle yeteneğine, ilgisine, hedeflerine uygun şekilde yönlendirilmelidir"