Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da

MALATYA'YA GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki temaslarının ardından deprem bölgesi Malatya'ya gelerek, ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde kent yöneticileri ile bir araya geldi. Burada, depremden sonra eğitim sektöründe yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Tekin, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak tüm bakanların mesailerinin büyük bölümünün deprem bölgesinde geçeceğini, asrın felaketinde yaraları birlikte sarmak adına bölgede tüm bakanlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı gereği sorunların çözülmesi için yoğun mesai harcayacaklarını, bugün de Malatya'da eğitim alanında eksikleri gözden geçirdiklerini söyledi. Malatya'da deprem öncesi 6 bin 177 derslik sayısının olduğunu ve bunun 855'inin deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirten Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içinde tüm gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Afet Koordinasyon Toplantısının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra kentten ayrıldı.

Taha AYHAN/ MALATYA,