Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
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Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
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Muş'ta bir öğretmenin öğrencileriyle çektiği mezuniyet videosu, arka fonda Kurtlar Vadisi müziği ve Polat Alemdar'ın repliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan video, seçilen tema nedeniyle olumlu ve olumsuz birçok yorum aldı. Bazı kullanıcılar videoyu beğenirken, bazıları ise "Bu müzik ne alaka?", "Z kuşağı öğretmenleri" gibi eleştirilerde bulundu.

Muş'ta görev yapan bir öğretmenin, mezuniyet töreni kapsamında öğrencileriyle birlikte çektiği video gündem oldu. Videoda arka fonda, bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin müziği eşliğinde Polat Alemdar'ın meşhur "Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir" repliği yer aldı.

BAZILARI DESTEKLEDİ BAZILARI ELEŞTİRDİ

Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar videoyu desteklerken, bazıları da sert eleştirilerde bulundu.

Videonun altına şu yorumlar dikkat çekti:

  • Herkes gider ben kalırım diyor.
  • İyi güzel de o müzik ne alaka, hiç uymamış.
  • Şunlara 60-70 bin maaş veriliyor, şaka gibi.
  • Z kuşağı öğretmenleri...
  • Bıktık artık bu saçma salak akımlardan.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Söz konusu paylaşım, öğretmenlerin sosyal medyadaki görünürlüğü ve eğitici sorumlulukları üzerine yeniden tartışma başlatırken, birçok kişi bu tür içeriklerin öğrencilerle ilişkileri ne ölçüde etkilediğini de sorguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Çok güzle olmuş ne var bunda... Hande Yener, hav hav falan koyup kendini küçük düşürmüş sandım

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Kime batmış

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıerman genç :

Aferim memlekete akım lazım Başarılı Meraklı İcat yapan öğrenciler değil,,!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıalperen84:

iyi yapmışsın Asena öğretmen hellal…

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBi Abiniz:

Bence de yanlış bir durum yok. Belli ki öğretmen hanım bir bağ kurmuş öğrencileriyle, gayette güzel olmuş

Yorum Beğen11
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