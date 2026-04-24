MEB proje okullarına öğretmen atama kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan kılavuz yayımlandı. Başvurular, 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması ve Yönetici Görevlendirmeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını karşılamaları halinde 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Başvuruda en fazla 10 eğitim kurumu tercih edilebilecek. Başvurular, 'mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek ancak yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibarıyla atanabilecekleri, görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarına da tercihte bulunabilecek. Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vererek başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.

Atama-görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacak. Sonuçlar 16 Haziran tarihinden itibaren açıklanacak. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran tarihinden, yöneticilerin ise 10 Temmuz tarihinden itibaren yapılacak. - ANKARA

