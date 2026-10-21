Manisa Sarıgöl'de 62 yaşındaki yazar Vicdan Efe yeniden üniversiteye başladı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki yazar Vicdan Efe, üniversite eğitimine yeniden başlayarak azmiyle örnek oldu. Daha önce iktisat fakültesinden mezun olan Efe, bu yıl girdiği üniversite sınavında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kazanarak kayıt yaptırdı.

Yaklaşık 25 yıl Milli Eğitim Bakanlığında şef olarak görev yapan Vicdan Efe, eğitim hayatına duyduğu ilgiyi yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına dönerek sürdürdü.

Yazarlık çalışmalarıyla da tanınan Efe'nin üç öykü kitabı, bir çocuk kitabı ve üç gençlik kitabının yanı sıra ortak yazarlı bir kitabı bulunuyor. Ortak öykü kitaplarında da yer alan Efe'nin bilinen öyküleri arasında "Komşu Duvarı" ve "Koca Seyit" bulunuyor. Yazar, çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Üniversite eğitimine yeniden başlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vicdan Efe, "Okumanın yaşı yok. Okumayı, yazmayı çok seviyorum. Gençlere örnek olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı