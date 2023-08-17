Lüleburgaz Belediyesi Bilişim Atölyeleri Düzenliyor

Lüleburgaz Belediyesi, LİMER'de çocuklara bilişim eğitimi vermek için atölyeler düzenleyecek. Java, Tinkerkad, Unity ile 2D Oyun Dizaynı, Minecraft: Education Edition ve Wordpress ile Site Dizaynı gibi konularda eğitimler verilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz İnovasyon Merkezi'nde (LİMER) Bilişim Atölyeleri düzenleyecek. Atölyelerde Java, Tinkerkad, Unity ile 2D Oyun Dizaynı, Minecraft: Education Edition ve Wordpress ile Site Dizaynı gibi alanlarda eğitim verilecek.

Çocukları bilişimle tanıştırmak ve yaratıcı fikirlerini ortaya koymalarını sağlamak için faaliyet gösteren LİMER, yepyeni atölyelerle kapılarını yeniden açıyor. Bu çerçevede LİMER'de; Java, Tinkerkad, Unity ile 2D Oyun Dizaynı, Minecraft: Education Edition ve Wordpress ile Site Dizaynı başlıklarında atölyeler yürütülecek.

Her bir atölyenin farklı yaş aralıklarında gerçekleştirileceği atölyede yer almak isteyen çocuklar, www.luleburgaz.bel.tr adresinde yer alan ilgili haberde yer alan çevrim içi formu doldurarak kendi yaş kıstaslarına uyan alanlara başvuru yapabilecek. Son başvurunun 20 Ağustos olduğu atölyelerde kontenjan dolduğu taktirde başvuru formu belirlenen tarihten önce de kapatılabilecek.