Dershaneye gitmeden LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Elif'in başarısının sırrı

Dershaneye gitmeden LGS'den 500 tam puan alarak bu senenin birincilerinden olan Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Buse Kemerkaya, konuştu. Okul sonrası 3-4 saat çalışarak başarılı olduğunu anlatan Kemerkaya, okuluna ve ailesine kendisine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Bu açıklanan sonuçlar sonrası sınavda dereceye giren isimlerde belli oldu. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nin 2 öğrencisi de sınavdan 500 tam puan aldı. Dershaneye gitmeden 500 tam puan alarak birincilik başarısını elde eden öğrencilerden Elif Buse Kemerkaya, Medya Ankara mikrofonlarına konuştu.

"DENEMELER FAYDALI OLDU"

Okuluna ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Kemerkaya, "Okulda 2 hafta da bir deneme oluyorduk ders çalışan öğrenciler için faydalı oldu" dedi.

"OKUL SONRASI 3-4 SAAT ÇALIŞIYORDUM"

"Başarıya ulaşmak için kaç saat çalışmak gerekiyor?" sorusuna yanıt veren Kemerkaya, "Ben okuldan geldikten sonra 3-4 saat çalışıyordum. Okulda da çalıştığım için yeterli oluyordu. Dershaneye dahi gitmeme gerek kalmadı, okulun sunduğu kurslar, etütler ve denemeler sayesinde daha verimli çalışabildim." ifadelerini kullandı.

"BU SENEDE 1'LER TEVFİK İLERİDEN"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kadir Çırakoğlu "Biz bir aileyiz ve bu şiarla çalıştığımız için başarıya ulaştığını aktardı. Okul çok köklü bir okul ve okul aile birliği hızlı çözüm üreterek öğrencilere yardım ediyorlar. Öğrenciler dışarda eğitim almadan tüm ihtiyaçlara burada ulaşabilsin istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. MİHVAK Vakfı Sinan Aksu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.