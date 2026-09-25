Haberler

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Pamukören Ortaokulu inşaatını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Pamukören Ortaokulu inşaatını inceledi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, yapımı devam eden Pamukören Ortaokulu’nun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Gülderen, inşaat alanını gezerek okulun yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı; çalışmalardaki son durum yerinde değerlendirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapımı devam eden Pamukören Ortaokulu'nun inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Eğitim yatırımları kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ederken, il genelindeki okulların yapımı ve güçlendirme çalışmaları da bir yandan sürüyor. Bu kapsamda Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen de, ilçede yapımı devam eden Pamukören Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Kaymakam Gülderen, okulun yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların devam ettiği okul inşaatındaki son durum yerinde değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın Nazilli'de çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Çilek bahçesinde ne aradıkları merak konusu! 6 kişi suçüstü yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Pür dikkat dinledi
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
Müteahhit ile inşaat işçileri arasında kavga: 8 kişi yaralandı

Adeta meydan muharebesi! Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi