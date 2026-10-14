Haberler

Kütahya Tavşanlı'da Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri taş ustalarını ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri taş ustalarını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri, taş sanatçısı Kamil Çelikkaya ile doğal taş ustası Fatih Doğanay'ı atölyelerinde ziyaret etti. Çelikkaya 2013'ten beri kendi yaptığı makinelerle taşları işlediğini anlattı; Doğanay el yapımı kolyeler hediye etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri, doğal taş zanaatının inceliklerini yerinde öğrenmek ve usta ellerin emeğine tanıklık etmek amacıyla Taş Sanatçısı Kamil Çelikkaya ile Doğal Taş Ustası Fatih Doğanay'ı atölyelerinde ziyaret etti.

Tavşanlı Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu 6 ve 7.'nci sınıf öğrencileri, eğitimin sadece sınıflarda değil üretimin merkezinde olduğu anlayışıyla anlamlı bir saha gezisine imza attı. Toprağın bağrından çıkan sert kayaların sanata dönüşme serüvenini inceleyen öğrenciler, "ekmeğini taştan çıkaran" ustaların alın terine ve azmine bizzat tanıklık etti. Gezinin ilk durağında bölgede "taşları konuşturan adam" olarak tanınan zanaatkar Kamil Çelikkaya'nın konuğu olan öğrenciler, taş işleme zanaatı hakkında bilgi aldı. 2013 yılında taş işleme serüvenine başlayan Çelikkaya, doğal taşları işleyecek makine bulamayınca pes etmek yerine kendi kesme, şekillendirme ve parlatma makinelerini bizzat tasarlayıp ürettiğini anlattı. Başlarda çevresinden gelen olumsuz eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden gittiğini belirten Çelikkaya, demir delen matkapların dahi işlemediği sert taşları 5 yıllık sabırlı denemelerle işliyor. Bölgenin nadide taşlarını tanıtan Çelikkaya, "Her insanın parmak izi benzersiz olduğu gibi kainattaki her taş da barındırdığı özgün şekillerle doğanın parmak izidir" dedi.

Ziyaretin devamında doğal taşın estetik ve zarif kullanımını incelemek üzere Duru Doğal Taş Atölyesi'ne geçen öğrenciler, burada Doğal Taş Ustası Fatih Doğanay ile bir araya geldi. Ham taşların titiz bir işçilikle zarif takılara dönüşme sürecini ilgiyle takip eden öğrencilere Fatih Doğanay kendi el emeğiyle hazırladığı doğal taş kolyeleri hediye etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler, gezinin öğrenciler için sadece bir okul dışı etkinlik olmadığını belirterek, emeğe saygı duyma, el sanatlarını keşfetme, kendi imkanlarıyla çözüm üreten zanaatkarlardan azim dersi alma ve yerel kültür mirasını yerinde yaşayarak deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı. Okul yönetimi, gösterdikleri misafirperverlik ve anlamlı hediyeler için zanaatkarlar Kamil Çelikkaya ve Fatih Doğanay'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü

29 yıl sonra aynı zihniyet
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Hakem kararını verdi: Maç ertelendi!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Tümer Metin'den olay sözler! 'Gırtlağına yapışırım' deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

"Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak 11
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm yolunu sundu