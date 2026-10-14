Haberler

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, lisede akımlara kapılmayın uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, lisede akımlara kapılmayın uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu. Yılmaz, öğrencilere akımlara kapılmamalarını söyleyip 'değerlerimizle geleceğe yön veren öncüler olun' dedi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere günümüzde etkili olan akımlara kapılıp gitmemeleri yönünde uyarıda bulunan Yılmaz, "Akımların takipçisi değil, değerlerimizle geleceğe yön veren öncüler olun" dedi.

Gençlerin kendi değerlerine sahip çıkmalarının önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacağını vurguladı.

Mustafa Yılmaz, ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle de öğretmenler odasında bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Yılmaz, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi ve geleceği üzerindeki etkisine dikkat çeken Yılmaz, eğitimcilerle geleceğe iz bırakmanın önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Okan Buruk'tan flaş sözler: Söyledim ama olmadı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu