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Kütahya Emet'te TÜBİTAK Bilim Festivali'nde çocuklara erozyon bilgisi verildi

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Kütahya Emet'te TÜBİTAK Bilim Festivali'nde çocuklara erozyon bilgisi verildi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde TÜBİTAK Bilim Festivali kapsamında Emet Orman İşletme Müdürlüğü çocuklara erozyonun nedenlerini ve etkilerini anlattı. Etkinlikte ormanların ve bitki örtüsünün erozyonla mücadeledeki önemi vurgulandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Festivali'nde çocuklara erozyonun nedenleri ve etkileri anlatılarak ormanların doğayı korumadaki önemi vurgulandı.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Festivali kapsamında çocuklara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklara erozyonun nedenleri ve doğa üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Erozyonla mücadelede ormanların ve bitki örtüsünün önemine dikkat çekilirken, ağaçların toprağı korumadaki rolü anlatıldı.

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte, ormanların ve bitki örtüsünün sürdürülebilir bir çevre için taşıdığı önem vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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