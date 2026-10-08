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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler, Altıntaş'ta eğitimcilere destek modelini tanıttı

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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler, Altıntaş'ta eğitimcilere destek modelini tanıttı
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altıntaş'ta okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme programı düzenledi. Programda Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli tanıtıldı, erken tespit ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli kapsamında Altıntaş'ta okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa, ilçe merkezinde görev yapan okul idarecileri ve rehber öğretmenler katıldı.

Programda, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli tanıtılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantıda ayrıca sosyal hizmet ihtiyacı bulunan birey ve ailelerin erken dönemde tespit edilmesi, ihtiyaç duydukları desteklere zamanında ulaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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