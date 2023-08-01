Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezi'nde Çocuklar Salyangoz Kabuklarıyla Altın Oran Öğreniyor

Kızıltepe Belediyesine bağlı Hanımeli Kadın Merkezinde çocuklar resim kursunda öğretmenlerinin verdiği eğitimle salyangoz kabuklarıyla altın oran öğreniyorlar. Merkezin müdürü Gönül Dinler, Kızıltepe Belediyesine bağlı 5 merkezde çocuklara çeşitli kurslar verdiklerini söyledi. Dinler, çocukların kurslara çok ilgi gösterdiğini ve aldıkları eğitimden memnuniyet duyduklarını belirtti. Merkezde resim kursunda sorumlu öğretmen Zehra Tezdönen, öğrencilerle keyifli vakitler geçirerek, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeye çalıştırdıklarını söyledi. Tezdönen, kursta her gün yeni bir konuyla çocukların psikomotor gelişimlerine katkı sunmaya çalıştığını dile getirerek, resimleri aynı zamanda hikayeleştirdiklerini ifade etti. Altın oran kavramı ile ilgili de Çoruh Nehrinden topladığı salyangoz kabuklarıyla çocuklara bilgi verdiğini dile getiren Tezdönen, bu kavramın çocukların okulda fizik ve Türkçe derslerine de ciddi katkı sağlayacağını aktardı. Tezdönen, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'na, Kızıltepe Belediyesine, Hanımeli Kadın Merkezinde çalışan herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.