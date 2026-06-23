Karabük Üniversitesi'nde akademik genel kurul toplandı

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Genel Kurulu'nda, fakültenin akademik çalışmaları, yayın performansı ve üniversitenin araştırma üniversitesi hedefi değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2025-2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Akademik Genel Kurulu, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. URAP verilerine göre Karabük Üniversitesinin dünya sıralamasında 1841'inci sıradan 1729'uncu sıraya yükseldiğini ifade eden Kırışık, Türkiye genelinde ise 57'nci sıradan 39'uncu sıraya çıktığını söyledi.

Üniversitenin akademik teşvik, atıf, proje ve nitelikli yayın alanlarında yükselişini sürdürdüğünü aktaran Kırışık, bu gelişmelerin araştırma üniversitesi hedefine ulaşma yolunda önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Karabük Üniversitesinin akreditasyon alanında da önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Kırışık, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon aldıklarını ve dört programda akreditasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

Üniversitenin URAP, Scimago, Webometrics, QS ve Times Higher Education (THE) gibi ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseliş gösterdiğini dile getiren Kırışık, sosyal bilimler alanında ilk kez uluslararası sıralamalarda yer almanın önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca sosyal bilimler alanında yürütülen çalışmalar da ele alındı. Kırışık, KAPGEM, Sosyal İnovasyon Merkezi ve Sosyalfest projelerinin üniversitenin toplumsal katkı misyonuna önemli destek sunduğunu ifade etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ise fakültenin akademik ve idari yapısına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Müezzinoğlu, yayın, proje, bildiri ve kitap çalışmalarında son üç yılda istikrarlı bir artış yaşandığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Dekan Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ile fakülte akademisyenleri katıldı.

Toplantı, fakültenin akademik performansının değerlendirilmesi ve yeni dönem hedeflerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı