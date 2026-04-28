Kastamonu Üniversitesi ile Kırgız Milli Üniversitesi arasında iş birliği

Kastamonu Üniversitesi ile Kırgız Milli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarında yeni iş birlikleri geliştirilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırgız Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti. Kırgız Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontoev tarafından kabul edilen ziyarette, iki üniversite arasındaki akademik ve kurumsal iş birliği imkanları ele alındı.

Rektör Çontoev, Kırgız Milli Üniversitesi'nin genel faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, kurumun önde gelen uluslararası üniversitelerle başarılı ortaklıklar yürüttüğünü ifade etti. Türkiye'deki üniversitelerle iş birliğinin giderek genişlediğini vurgulayan Çontoev, bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi ile gerçekleştirilen görüşmenin özel bir önem taşıdığını belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise geçmişte kurulan iş birliği zeminini yeniden canlandırmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, akademik hareketlilik, karşılıklı deneyim paylaşımı, Orhun Değişim Programı kapsamındaki çalışmalar ve özellikle lisansüstü düzeyde ortak çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca üniversiteler arası diyaloğun geliştirilmesi, kültürel ve akademik etkileşimin artırılması ile eğitim alanında ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik konular değerlendirildi. Ziyaret kapsamında Kastamonu Üniversitesi ile Kırgız Milli Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve akademik değişim alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı