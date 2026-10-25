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Kastamonu'da KPSS ortaöğretim oturumu başladı, 17 bin aday sınavda ter döktü

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Kastamonu'da KPSS ortaöğretim oturumu başladı, 17 bin aday sınavda ter döktü Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da KPSS ortaöğretim oturumu başladı, 17 bin aday sınavda ter döktü
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Kastamonu'da KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı; 17 bin aday, 120 soruyu 130 dakika içinde yanıtlamak için salonlarda ter döktü. Aileler sınav merkezlerinin önünde heyecanla beklerken adaylar soruları saat 12.25'e kadar cevaplayabilecek.

Kastamonu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim oturumu başladı. Binlerce aday sınav salonlarında ter dökerken aileleri ise sınav merkezlerinin önünde heyecanla bekliyor.

Kastamonu'da Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Toplam 120 sorunun yöneltildiği sınavda adaylara 130 dakika süre verildi. Kastamonu'daki 17 bin aday, soruları saat 12.25'e kadar cevaplayabilecek.

Çatalzeytin ilçesinden sınava girmek için Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Burak İnce, "Yalan söylemeyeyim, sınava bir ay kala çalıştım. Hislerimde rahatım, çok korkmuyorum. Kazanırsam da bana sürpriz olacak. Tam çalışmadım. Normalde çok giresim yoktu, hocalarımın ve ailemin zoruyla girdim. Belki bir umut kazanırsam diye şansımı denemek istedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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