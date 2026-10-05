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Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü destek AFAD gönüllüsü kimliği aldı

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Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü destek AFAD gönüllüsü kimliği aldı
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Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü, destek AFAD gönüllüsü kimliği almaya hak kazandı. Kentte AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında 499 destek AFAD gönüllüsü bulunurken, kimlikler düzenlenen programla takdim edildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından saha eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü, destek AFAD gönüllüsü kimliği almaya hak kazandı.

Kastamonu'da afet ve acil durumlar karşısında toplumun afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerle destek AFAD gönüllülerinin sayısı arttırılıyor. AFAD gönüllülerinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek çalışmalara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor. Destek AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara yangın farkındalık, ilk yardım farkındalık, çadır kurma ve psikososyal destek ve insani yardım alanlarında saha eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerle gönüllülerin afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek temel bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Kastamonu'da AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında 499 destek AFAD gönüllüsü bulunurken, 2026 yılı içerisinde çevrimiçi ve saha eğitimlerini tamamlayan 38 gönüllü daha destek AFAD gönüllüsü kimliği almaya hak kazandı. Söz konusu gönüllülerin kimlikleri, Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyünde düzenlenen programla gönüllülere takdim edildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında verilen eğitimlerle gönüllülerin afetlere karşı bireysel ve toplumsal hazırlığa katkı sunmaları, afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin çalışmalarını desteklemeleri ve toplumun afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasına katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Kastamonu'da AFAD gönüllülüğünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık çalışmalarına daha etkin şekilde katılım sağlaması amacıyla gönüllülük faaliyetleri ve eğitim çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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