Haberler

Özel bireyler kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'Mutlu Kalpler' projesi kapsamında down sendromlu ve özel bireyler müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Proje, öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmasına ve özel bireylerle etkileşimde bulunmasına olanak sağladı.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında bir araya gelen, down sendromlu ve özel bireyler ile aileleri, müzik, dans, yüz boyama gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bir ders kapsamında hayata geçirdikleri "Mutlu Kalpler" projesi, down sendromlu ve özel bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Kastamonu Merkez Spor Salonu Mutlu Kafe'de, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan down sendromlu ve özel bireyler müzik, dans, yüz boyama, resim ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kılınç, gönüllülük projelerinin önemine değinerek, bu çalışmaların öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanması açısından büyük katkı sağladığını söyledi. Öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu belirten Kılınç, özel bireylerle yapılan çalışmaların projeleri daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve proje koordinatörü Sadullah Menekşe ise Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında, 11 arkadaşıyla birlikte projeyi hazırladıklarını söyledi. Down sendromlu ve özel bireyler için bir etkinlik yapmak istediklerini kaydeden Menekşe, 40'tan fazla down sendromlu ve özel bireyleri eğlendirdikleri ve çeşitli hediyeler verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Proje sorumlularından Sama Abıdova ise üniversite öğrencileri olarak down sendromlu ve özel bireylerin hayatına dokunmak istediklerini ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri etkinlikte yüzlerin güldüğünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

