Karanfil dağıtırken, öğretmen olan öğrencileriyle karşılaştı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, karanfil dağıtırken öğrencisiyle karşılaşınca duygulandı.

Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, 24 Kasım Öğretmenler Gününü karanfil ile kutladığı sırada rastgele girdiği sınıfta öğretmenlerin öğrencisi olduğunu fark eserek duygulandı. Bilen, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerin gününü kutladı. İlçedeki okullarda sınıf sınıf gezen Bilen, öğretmenlerin gününü kutlayarak karanfil dağıttı. Koç İlkokulu sınıflarını rastgele gezen Bilen, girdiği sınıflarda iki öğretmenin öğrencisi olduğunu fark edince duygusal anlar yaşadı.

2008 yılında Süleyman Demirel İlkokulunda öğretmenlik yapan Bilen, o zaman öğrencisi olan Zehra Özçelik ile Anadolu Lisesinden öğrencisi Veli Aybi'yi görünce ilk önce şaşırdı. Özçelik ve Aybi ile sohbet eden Bilen geçmişi yad ederek duygulandı.

Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, yaşadığı duygunun kelimelerle tarif edilemez olduğunu söyledi. Bilen, "İki öğretmenin öğrencim olduğunu fark ettim. Gerçekten tarifi kelimelerle anlatılabilecek bir duygu değil. Bir öğretmenin en büyük eseri bu olsa gerek. Yetiştirdiği öğrencinin bir yerlere geldiğini görmek. Ben kendilerini tebrik ediyorum iyi ki öğretmenleri oldum. İnşallah onlarda böyle güzel öğrenciler yetiştirir" dedi.