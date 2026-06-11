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KBÜ'de tren sürüş simülatörü projesi başlatıldı

KBÜ'de tren sürüş simülatörü projesi başlatıldı
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Karabük Üniversitesi, UDHAM ile imzaladığı sözleşme kapsamında 10,4 milyon TL destekli yerli tren makinisti simülatörü geliştirecek. SİMURAY-KBÜ projesiyle raylı sistemler eğitiminde uygulamalı altyapı güçlendirilecek.

Karabük Üniversitesi, raylı sistemler alanındaki uygulamalı eğitim altyapısını güçlendirecek SİMURAY-KBÜ projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile sözleşme imzaladı.

Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilecek "Tren Makinisti Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Yerli Yazılım ve Donanım Tabanlı Gerçekçi Raylı Sistem Araç Kabin Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi: SİMURAY-KBÜ" projesi kapsamında, tren makinisti eğitimlerinde kullanılacak 10 milyon 423 bin 44 TL destekli yerli sürüş simülatörü hayata geçirilecek.

Ankara'da gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeye UDHAM Başkanı Selami Yazıcı ile Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz imza attı. Törende UDHAM Ulaştırma Teknolojileri Daire Başkanı Mehmet Akif Özalp de yer aldı.

Karabük Üniversitesi heyetinde proje yürütücüsü Öğr. Gör. Muhammed Emin Arı, proje danışmanı Doç. Dr. Bilal Çolak ile araştırmacılar Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Doç. Dr. Hasan Eker ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çölova hazır bulundu. Araştırmacı ekipte ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Cihan Bayraktar ve Öğr. Gör. Aydın Özkul da yer alıyor.

Proje kapsamında Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde fiziksel makinist kabini, sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol sistemi ve yapay zeka destekli performans değerlendirme modülünden oluşan bütünleşik bir eğitim platformu geliştirilecek.

Geliştirilecek sistem sayesinde öğrenciler; hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme becerilerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı bulacak. Ayrıca proje kapsamında Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı kurulacak.

SİMURAY-KBÜ projesiyle Karabük Üniversitesinin raylı sistemler alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesinin artırılması, öğrencilerin uygulamalı mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yerli mühendislik çözümlerine dayalı sürdürülebilir bir eğitim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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