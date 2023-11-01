İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
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İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin (APFİZ) 20. kuruluş yıldönümü düzenlenen yemekle kutlandı. Dernek başkanı Tuba Saraç, derneğin amacını ve çalışmalarını anlattı.
İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin (APFİZ) 20. kuruluş yıldönümü düzenlenen yemekle kutlandı.
Konak'taki bir restoranda düzenlenen etkinlikte APFİZ Başkanı Tuba Saraç, derneğin 20. kuruluş yılının Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.
Saraç, derneğin Ege Bölgesindeki devlet ve özel okullarda çalışan Fransızca öğretmenlerine çeşitli eğitimler ve etkinliklerle destek vermeyi amaçladığını bildirdi.
Programın sonunda dernek faaliyetlerinde görev alan öğretmenlere plaket ve çiçek verildi.
Kaynak: AA / Eğitim