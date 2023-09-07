İstanbul Renk Festivali Müzikseverleri Buluşturacak

Renklerin insanlar üzerindeki pozitif etkisinden yola çıkarak hazırlanan İstanbul Renk Festivali, yerli ve yabancı pek çok müzikseveri 10 Eylül'de İstanbul'da buluşturacak. Festivalde, Snoop Dogg, Shaggy, Sean Paul gibi isimlerle yaptığı düetlerin yanı sıra İran asıllı İsveçli sanatçı Arash ile rapçi Sefo sahne alacak. Gün boyu sürecek etkinlikte, yerli ve yabancı dj'ler de performans sergileyecek.

Renklerin insanlar üzerindeki pozitif etkisinden yola çıkarak hazırlanan İstanbul Renk Festivali "Live The Moment" (Anı Yaşa), yerli ve yabancı pek çok müzikseveri 10 Eylül'de İstanbul'da buluşturacak.

Arıya Prodüksiyon tarafından düzenlenen festival, Life Park Açıkhava'da gerçekleşecek.

Festivalde, Snoop Dogg, Shaggy, Sean Paul gibi isimlerle yaptığı düetlerin yanı sıra "Boro Boro" ve "Pure Love" adlı şarkıları ile tanınan İran asıllı İsveçli sanatçı Arash ile rapçi Sefo sahne alacak. İkili etkinlikte, sürpriz bir düete imza atacak.

Gün boyu sürecek etkinlikte, yerli ve yabancı dj'ler de performans sergileyecek.