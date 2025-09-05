İstanbul'da 2025-2026 Eğitim Yılı Öncesi Buluşmalar Düzenleniyor

2025-2026 EĞİTİM öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul'da bulunan 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü ' İstanbul'u Dinliyoruz Buluşmaları' kapsamında öğretmen öğrenci ve velilerle biraraya gelecek. 6 Eylül Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek programda, yeni eğitim öğretim yılında olası sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci saat 10.00'da ders başı yapacak. 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'İstanbul'u Dinliyoruz Buluşmaları' kapsamında tüm eğitim paydaşlarıyla biraraya gelmeye hazırlanıyor. 6 Eylül Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek toplantılara öğretmen öğrenci ve veliler katılacak. Toplantılarda eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara hızlı çözümler üretilmesi, aksaklıkların giderilmesi, merak edilen konularda bilgilendirme yapılması ve etkin çözüm yolları geliştirilmesi hedefleniyor.

'DAHA ETKİN VE VERİMLİ KAMU HİZMETİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "İlçe müdürlükleriyle buluşmalarda eğitim paydaşlarının taleplerini doğrudan dinleyerek, modern yönetişim anlayışı çerçevesinde daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." dedi. Yentür, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek buluşmaların, öğretmen-veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesine ve süreçlerin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını da ifade etti. Yentür, "Tüm öğretmen, öğrenci, veliler ve eğitimin tüm paydaşları cumartesi günü ilçe milli eğitim müdürlüklerine yerinde ve hızlı çözüm için randevusuz davetli." diye konuştu.