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İş görüşmesine giden genç öğretmen, teklif edilen ücrete isyan etti

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Öğretmenlik için bir kurs merkezine iş görüşmesine giden genç öğretmen, kendisine maaş olarak 8 bin TL teklif edilince "Sinirden ağlayacağım, 8 bin TL teklif ettiler ya! İlerde çocuğum 'okuyacağım' dediğinde izin vermeyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Atanamayan öğretmenler sorunu gündemdeki yerini korurken bir kurs merkezine iş görüşmesine giden genç öğretmenin çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"SİNİRDEN AĞLAYACAĞIM"

kendisine maaş olarak 8 bin TL teklif edildiğini belirten genç öğretmen, "Sinirden ağlayacağım, 8 bin TL teklif ettiler ya! İlerde çocuğum 'okuyacağım' dediğinde izin vermeyeceğim" dedi.

"OKUYANIN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜLER"

Genç öğretmenin videosunun altına "Bu devirde okumuş insana yiyeceği ekmeği de zehir ediyorlar", "Okuyan az para, okumayan çok para kazanır", "Kabul edip şikayet etseydi keşke", "Asgari ücretle geçinilmiyor, yarısını teklif ediyorsunuz insanlara", "Öğretmenin, okuyanın değerini düşürdüler. Amale muamelesi görüyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

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Yorumlar (2)

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Hakkari'de (!) eğitim fakültesi açılırsa öyle olur.

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Demirhan:

Yan yatan imamlara 40 bin tl öğretmene 8 bin...Oldu canım

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