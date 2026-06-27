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38 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal veda

38 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal veda
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Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, 38 yıllık meslek hayatının ardından düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçeklerle uğurlanan Darısapı, duygusal anlar yaşadı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan İpsala Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, 38 yıllık meslek hayatını düzenlenen törenle tamamlayarak emekliliğe uğurlandı.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren ve çok sayıda öğrenci yetiştiren Darısapı için okulda veda programı düzenlendi. Programda öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçeklerle uğurlanan deneyimli öğretmen, duygusal anlar yaşadı.

Öğrencileriyle tek tek vedalaşarak helallik alan Darısapı, alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı. Törende konuşan öğretmenler, Sevil Darısapı'nın eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

İpsala Atatürk İlkokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Darısapı'na emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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