Hatay’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülecek çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca öğretmenlerin mesleki itibarlarının korunması ve güçlendirilmesi, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ile güvenlik, temizlik ve hijyen tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Okulların mevcut durumunun da ele alındığı toplantıda, tamamlanan ve devam eden okul ile dersliklerin yanı sıra sınıf ve öğretmen planlamaları ile araç-gereç ihtiyaçları görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı