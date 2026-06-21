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Gölyaka Eğitim ve Kültür Şenliği Hacıyakup köyünde yoğun ilgi gördü

Gölyaka Eğitim ve Kültür Şenliği Hacıyakup köyünde yoğun ilgi gördü
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Eğitim ve Kültür Şenliği, Hacıyakup köyünde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Şenlikte okulların yıl boyunca yaptığı akademik, sanatsal ve sportif çalışmalar sergilenirken, Abhaz, Gürcü ve Hünkar Hacı Bektaş Veli derneklerinin katkılarıyla halk oyunları gösterileri sunuldu. Yöresel yemek stantlarıyla gastronomik zenginlikler tanıtıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Eğitim ve Kültür Şenliği, Hacıyakup köyünde düzenlenen renkli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdi. Eğitim ve kültürün buluştuğu şenliğe protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim ve kültür şenliği etkinliğinde ilçedeki okulların yıl boyunca gerçekleştirdiği akademik, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı projeler ve eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Abhaz, Gürcü ve Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneklerinin katkılarıyla düzenlenen kültürel etkinlikler ise şenliğe ayrı bir renk kattı. Halk oyunları gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Şenlik alanında kurulan stantlarda yöresel yemekler sergilenerek ziyaretçilere bölgenin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtıldı. Vatandaşlar hem öğrencilerin çalışmalarını inceleme fırsatı buldu hem de yöresel lezzetleri tatma imkanı elde etti.

Eğitim, kültür ve sosyal dayanışmanın ön plana çıktığı Gölyaka Eğitim ve Kültür Şenliği, katılımcılardan tam not alırken, ilçenin kültürel çeşitliliğini ve eğitim alanındaki çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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