Gökkuşağı Koleji'nde Mimar Sinan'ın mirası gelecekle buluştu

Bahçelievler Gökkuşağı Koleji (IB Dünya Okulu), 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden Mimar Sinan'ı anmak ve onun mirasını günümüz mimarlık anlayışıyla değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. " Mimar Sinan'ın Mirası ve Günümüz Mimarlığı" başlıklı panel, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, panel öncesinde düzenlenen mimari temalı yarışma ve sergi ile başladı. Gökkuşağı Koleji'nin farklı kampüslerinden öğrencilerin katıldığı organizasyonda, tarihi mirasın çağdaş yorumlarla ele alındığı çalışmalar katılımcılar tarafından beğeni topladı. Sergi, öğrencilerin sanatsal üretim gücünü ve mimariye olan ilgisini ortaya koydu.

Program kapsamında, panelistlerden Belgesel Yönetmeni Dr. Talha Eyüboğlu tarafından Mimar Sinan üzerine hazırlanan ve uzun soluklu bir emeğin ürünü olan "Gizemli Tarih: Mimar Sinan Özel-Bir Hayalin Peşinde" belgesel çalışmasından kısa bir kesit öğrencilere izletildi. Bu özel gösterim, öğrencilerin panele daha bilinçli ve derinlikli bir bakış açısıyla katılım göstermelerine katkı sağladı.

Alanında uzman isimler Mimar Sinan'ı çok yönlü ele aldı

Panelde; Dr. Talha Eyüboğlu, Dr. Müzeyyen Fındıkgil ve Özgür Öğünç konuşmacı olarak yer aldı. Alanlarında uzman isimler, Mimar Sinan'ın mimarlık anlayışını, estetik yaklaşımını ve eserlerinin günümüz mimarlığı üzerindeki etkilerini çok yönlü olarak değerlendirdi.

Etkinliğin önemli bir ayağını oluşturan öğrenci yarışmasının jüri üyeliğini de üstlenen panelistler, gençlerin projelerini titizlikle değerlendirerek geri bildirimlerde bulundu. Bu sürecin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra eleştirel düşünme ve estetik değerlendirme becerilerinin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

IB yaklaşımıyla kültürel miras bilinci ön planda

Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim yaklaşımını benimseyen Bahçelievler Gökkuşağı Koleji, düzenlediği bu tür etkinliklerle öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda kültürel mirasa duyarlı, sorgulayan ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışının parçası olarak değerlendiriliyor.

Gökkuşağı Koleji yetkilileri, eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleştiren bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade ederken; öğrencilerin sanat, mimarlık ve tarih bilinciyle yetiştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı