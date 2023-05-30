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Gercüş'te EBAP değerlendirme toplantısı yapıldı

Gercüş'te EBAP değerlendirme toplantısı yapıldı

Eğitim Haberleri

Gercüş ilçesinde "Eğitim Kurumları Başarıyı Artırma Projesi" (EBAP) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçedeki okulların genel durumu ve başarı oranı değerlendirildi.

Gercüş ilçesinde "Eğitim Kurumları Başarıyı Artırma Projesi" (EBAP) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gercüş Kültür ve Turizm İlçe Müdürlüğü konferans salonunda Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki okulların genel durumu ve başarı oranı değerlendirildi.

Proje kapsamında analizi yapılan okulların daha iyi seviyeye ulaşabilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Eğitim

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