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Gençlerin geleceği tesadüflere bırakılmıyor

Gençlerin geleceği tesadüflere bırakılmıyor
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Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), tercih döneminde öğrencilerin geleceklerini bilinçli ve doğru şekilde planlamalarına destek olmak amacıyla öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere veriye dayalı kariyer rehberliği hizmeti sunuyor.

Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), tercih döneminde öğrencilerin geleceklerini bilinçli ve doğru şekilde planlamalarına destek olmak amacıyla öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere veriye dayalı kariyer rehberliği hizmeti sunuyor.

DABİS, eğitim ve istihdam verilerini bir araya getirerek tercih sürecindeki öğrencilere kapsamlı bilgi sunuyor. Sistem sayesinde kullanıcılar, tercih etmeyi düşündükleri okul, bölüm ve mesleklere ilişkin güncel iş gücü piyasası verilerine ulaşabiliyor; mezunların istihdam durumu, çalışma alanları ve sektörel dağılımları hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca ilgi ve yetenekler ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayarak daha bilinçli kariyer planlaması yapılmasına katkı sunuyor.

Tercih dönemi boyunca Denizli ili genelinde kurulan bilgilendirme stantlarında öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere DABİS tanıtılarak sistemin kullanımına ilişkin birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. DABİS hizmetinden; lise tercihi yapacak ortaokul öğrencileri, üniversite tercihi yapacak lise öğrencileri, kariyer planlaması yapan üniversite öğrencileri ve mezunlar ile veliler ve rehber öğretmenler yararlanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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