Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklar Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ortaklığında düzenlenen 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmanın yapıldığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda ayrıca Ulus İlk Meclis İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinin yapmış olduğu eserler de sergilendi. Yarışmanın ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması Ödül Töreni' yapıldı. Tören İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

'BU ESERLERİ İCRA EDERKEN İNANCINIZI DİLE GETİRİYORSUNUZ'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, her biri farklı şehirlerden gelen okulların öğrencilerinin burada sadece yarışmak için değil, tanışmak, paylaşmak, birlikte üretmek ve birlikte güzelleşmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Bu anlamlı etkinliği birlikte organize ettiğimiz Uluslararası Müslüman Topluluklar ve Dayanışma Vakfı'na, emek veren tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve programa katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de sahnede bize Yahya Kemal'in dediği gibi ruh ufuklarını açan sevgili öğrencilerimize sunuyoruz. Değerli gençler, her biriniz bu nadide eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı, hayallerinizi ve inancınızı dile getiriyorsunuz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ökten'in konuşmalarının ardından jüri üyeleri Prof. Dr. Fatih Koca, Prof. Dr. Ubeydullah Sekizli ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç tarafından 1'nci olarak belirlenen Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2'nci olarak belirlenen Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 3'üncü olarak belirlenen Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ödülleri takdim edildi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,