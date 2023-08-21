Gediz Belediye Başkanı YKS Başarılı Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, YKS sınavında başarılı olan öğrenciler ile kahvaltıda buluştu. Başkan Akçadurak, öğrencilere başarılarından dolayı tebriklerini iletti ve desteklerini ifade etti.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, YKS sınavında başarılı olan öğrenciler ile kahvaltıda buluştu.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 50 bine girerek başarı gösteren öğrencilerle kahvaltı etkinliği düzenlendi. Öğrenci ve eğitimcilere YKS sürecinde gösterdikleri çaba ve elde ettikleri başarılardan dolayı hediye takdiminde bulunuldu.

Programda öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Akçadurak; "Sizleri tebrik ediyorum. Sizler ilçemizin gururu olarak elde ettiğiniz başarılarla hayatınıza yeni ve güçlü adımlar attınız. Bizler de bu adımlarınızda sizlere her daim destek olmaya hazırız. YKS sınavında Türkiye genelinde derece yaparak çok güzel bir başarı elde ettiniz. Başarınızda emeği geçen velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ise, "Yıl boyunca gösterdiğiniz emeğinizin ve sabrın sonucunda elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizlerle bugün bir arada olmak bizleri çok memnun etti. Bu süreçte sizlere destek olan okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesi ve süreçte göstermiş oldukları desteklerinden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ve Gediz Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Belediye Meclis Üyeleri, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA